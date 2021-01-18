السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تنفذ 801 جولة رقابية وتعقم 770 موقعاً بالمنطقة



الدمام 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 801 جولة رقابية، أسفرت عن رصد 6 مخالفات لعدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و 4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية في المنطقة.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم 770 موقعاً باستخدام 137587 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 468 فرداً ضمن الكوادر البشرية المخصصة بالإصحاح البيئي، ورفع 7799 طناً من النفايات، وأزالت 4759 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9384 فرداً من الكوادر البشرية المعنية بالنظافة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرار الجولات الرقابية ومتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية والبلدية في الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، مهيبة بالجميع التعاون والإبلاغ عن المخالفات والشكاوى من خلال الاتصال بمركز 940 .

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14:02ت م

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