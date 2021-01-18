السعودية اليوم / تسجيل 1920 إصابة جديدة بكورونا في باكستان



إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1920 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 1589 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 475228 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 46 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10997 حالة.

// انتهى //

14:01ت م

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إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1920 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 521211 حالة، منها 34986 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه سجّل 1589 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 475228 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مشيرًا إلى تسجيل 46 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10997 حالة.// انتهى //14:01ت م0064

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