السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يلتقي رئيس لجنة شباب المذنب



بريدة 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، أعضاء لجنة شباب محافظة المذنب بمناسبة إعادة تشكيل اللجنة ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ المذنب عبدالرحمن السديس ، وأمين عام مجلس شباب القصيم دهش الدهش.

ونوه سموه بالدور الفاعل الذي يقدمه المجلس لشباب القصيم ، مبدياً دعم الإمارة للمجلس واللجان التابعة له في محافظات المنطقة.

وحث سمو الأمير فيصل بن مشعل أعضاء اللجنة لخدمة أبناء المجتمع والدفع بفئة الشباب بالمنطقة نحو الإبداع بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتعاون مع الجهات المعنية.

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14:00ت م

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