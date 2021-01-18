مدني جازان: اصابة 3 مدنيين جراء سقوط مقذوف حوثي على إحدى القرى الحدودية

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

اصيب 3 مدنيين سعوديين جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان جنوب السعودية.



وقال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم محمد آل صمغان في تصريح لوكالة الانباء السعودية(واس) " أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان".

واضاف " نتج عنه إصابة (3) مدنيين - رجل وطفلان - بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان، وتسببت الشظايا أيضاً في تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".