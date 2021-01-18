حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط للرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. فيما يطرأ انخفاضاً في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية و الوسطى المملكة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلأى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.