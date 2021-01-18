السعودية | مصر تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023

المناطق-القاهرة

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، أن مصر سوف تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، مضيفًا أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته بنسبة مئة بالمئة.

وقال مدبولي خلال إلقاءه بيان الحكومة أمام البرلمان المصري المنتخب مؤخرا: “بحلول عام 2023 ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي بالكامل من المنتجات البترولية”، وتابع مؤكدا “لن نستورد بعد 2023 أي منتجات بترولية مصنعة”.

كما أوضح رئيس الوزراء للنواب أن حكومته نجحت في تنفيذ “برنامج الإصلاح الاقتصادي بنسبة 100%”.