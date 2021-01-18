السعودية | الإطاحة بمواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود تورطوا بارتكاب جرائم

المناطق - الرياض

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ، تمثلت بسرقة الأغطية الحديدية الخاصة بتمديدات الصرف الصحي من مواقع متفرقة بالطرق العامة والفرعية وبيعها عبر منافذ السكراب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.