السعودية | الإطاحة بمواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود تورطوا بارتكاب جرائم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود تورطوا بارتكاب جرائم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:13 مساءً, 18 يناير 2021 م
المناطق - الرياض
صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ، تمثلت بسرقة الأغطية الحديدية الخاصة بتمديدات الصرف الصحي من مواقع متفرقة بالطرق العامة والفرعية وبيعها عبر منافذ السكراب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.