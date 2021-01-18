تقويم التعليم تحدد موعد اختبارات إصدار الرخصة المهنية للمعلمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إجراء اختبارات الفترة الأولى (اختبار التخصص) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل اعتبارًا من يوم السبت القادم.

موعد الاختبارات

وأوضحت هيئة تقويم التعليم أن الاختبارات ستستمر لمدة ثمانية أيام، بحيث تنتهي يوم 30 يناير الجاري، على أن تبدأ اختبارات الفترة الثانية (الاختبار التربوي العام) اعتبارًا من 20 مارس للعام الجاري، وتستمر لمدة سبعة أيام، على أن يكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في 2021/5/30.

ضوابط الإعادة

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أنه يمكن إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما.

وأشارت إلى أنه يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات.

