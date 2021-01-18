المسند يتوقع هبوط درجات الحرارة نهاية الأسبوع: يُنصح بتأجيل طلعات البر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع أستاذ المناخ، بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، هبوطًا في درجة الحرارة، آخر هذا الأسبوع.

وأوضح المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن درجة الحرارة ستهبط بشكل كبير يومي الجمعة والسبت القادمين.

ونصح الدكتور عبد الله المسند الجميع بتأجيل “طلعات البر”، خاصة في المناطق الشمالية وشمال الوسطى.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

فيما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

