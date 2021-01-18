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تجاوباً مع “المواطن”: أمانة حفر الباطن تردم مستنقع حي قرطبة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

تجاوباً مع “متابعات الخليج 365”: أمانة حفر الباطن تردم مستنقع حي قرطبة

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

قامت معدات أمانة حفر الباطن بردم وتسوية المستنقع المائي الذي يتوسط منازل المواطنين في حي قرطبة وجاء ذلك تجاوبًا مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” تحت عنوان “مستنقع مائي يهدد أطفال حي قرطبة في حفر الباطن“.

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وكان عدد من سكان حي قرطبة في محافظة حفر الباطن اشتكو من المستنقع الذي يقع أمام منازلهم مشكلًا خطرًا على الأطفال بعد أن ملأته مياه الأمطار التي تهطل على المحافظة.

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المستنقع قبل الردم والتسوية

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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