تجاوباً مع “المواطن”: أمانة حفر الباطن تردم مستنقع حي قرطبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

قامت معدات أمانة حفر الباطن بردم وتسوية المستنقع المائي الذي يتوسط منازل المواطنين في حي قرطبة وجاء ذلك تجاوبًا مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” تحت عنوان “مستنقع مائي يهدد أطفال حي قرطبة في حفر الباطن“.

وكان عدد من سكان حي قرطبة في محافظة حفر الباطن اشتكو من المستنقع الذي يقع أمام منازلهم مشكلًا خطرًا على الأطفال بعد أن ملأته مياه الأمطار التي تهطل على المحافظة.