أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

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أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس الوزراء والوزراء، على أن يستمر كل منهم بتصريف الأعمال.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا”، في بيان لها، إنه صدر اليوم الاثنين، أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة”.



