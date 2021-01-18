الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

وزير خارجية العراق: تطور كبير في العلاقات مع السعودية في كثير من الملفات

متابعات الخليج 365 - الرياض

ثمن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العلاقات المتميزة بين الرياض وبغداد، مشيراً إلى تطور العلاقات بين البلدين.

وقال فؤاد حسين، في تصريحات لقناة العربية: “هناك تطور كبير في العلاقات مع السعودية في كثير من الملفات”.

وأكد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، أن بلاده تعمل على منع الهجمات على المنطقة الخضراء وتم اعتقال بعض منفذيها.

وأضاف أن واشنطن قد تشدد إجراءاتها أكثر إذا استمرت الهجمات على سفارتها، متابعا “نتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن”.

كما أشار إلى أنهم يرفضون التدخل بالشأن العراقي، وأن التوتر الأمريكي الإيراني يؤثر على وضع العراق، مؤكدا رفض بلاده لأي تدخل إيراني في الشؤون الداخلية للعراق.



