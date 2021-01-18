نظام ساند .. كل ما تود معرفته عن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

نظام ساند، نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أطلقته المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية، وكأحد فروعها بهدف سد الفجوة الإنتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على عمل جديد للعاملين في القطاع العام أو الخاص والمشمولين بنظام التأمينات الإجتماعية ممن فقدوا وظائفهم لأي سبب من الأسباب لا إرادة لهم في ذلك، بحيث يوفر النظام تمويلًا شهريًا للمتقدم المتعطل عن العمل وتقديم التدريب والمساعدة في إيجاد وظيفة جديدة.

نظام ساند

شروط الاستحقاق لدعم نظام ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عددًا من الشروط يجب توفرها لاستحقاق صرف دعم ساند وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

التسجيل خلال 90 يومًا من تاريخ ترك الوظيفة.

أن لا قد بلغ المتقدم سن الستين من العمر.

أن يكون قادرًا على العمل.

ألا يكون مفصولًا من العمل بسبب يرجع للمشترك.

ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته.

ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

توفر المدة المحددة في مدد الاشتراك الاشتراك بالتامينات الإجتماعية المؤهلة.

متى يتم إيقاف الصرف من نظام ساند ؟

بيّن النظام حالات وقف الصرف بالتالي:

الوفاة.

إذا أصبح للمشترك دخل من عمل أو نشاط خاص.

عدم التسجيل في صندوق تنمية المورد البشرية “طاقات”.

إذا لم يبحث بشكل جاد عن عمل.

إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مشروع ومقبول.

إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

إذا غادر المملكة 60 يومًا متصلة أو متقطعة خلال مدة الصرف.

إذا بلغ سن الستين من العمر وكان مستحقًا للمعاش حسب أحكام نظام التأمينات.

في حال زوال أي من شروط الاستحقاق الأخرى.

أحكام أخرى لـ نظام ساند

الخاضعون للنظام : يخضع له بصفة إلزامية كافة السعوديين دون سن 59 سنة والخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الإجتماعية، ويوقف الاشتراك في النظام من يبلغ سن المشترك على رأس عمله الـ60 عامًا.

يخضع له بصفة إلزامية كافة السعوديين دون سن 59 سنة والخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الإجتماعية، ويوقف الاشتراك في النظام من يبلغ سن المشترك على رأس عمله الـ60 عامًا. التسجيل في النظام: يتم التسجيل بصورة تلقائية للمشتركين في فرع المعاشات وفق نظام التأمينات الإجتماعية بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، دون حاجة لأي إجراءات جديدة.

يتم التسجيل بصورة تلقائية للمشتركين في فرع المعاشات وفق نظام التأمينات الإجتماعية بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، دون حاجة لأي إجراءات جديدة. الحد الأدنى للتعويض: لا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مقدار الإعانة المقدمة للباحثين عن عمل، وبما لا يتجاوز متوسط الأجر الشهري للمشترك قبل تركه للعمل.

لا يقل الحد الأدنى للتعويض عن مقدار الإعانة المقدمة للباحثين عن عمل، وبما لا يتجاوز متوسط الأجر الشهري للمشترك قبل تركه للعمل. نسبة الإشتراك: يتم دفع 2% من الأجر الخاضع للاشتراك موزعين بواقع 1% يدفعه صاحب العمل و1% يدفعه المشترك.

يتم دفع 2% من الأجر الخاضع للاشتراك موزعين بواقع 1% يدفعه صاحب العمل و1% يدفعه المشترك. احتساب التعويض: يتم صرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الـ3 الأولىبحد أقصى 9000 ريال سعودي، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك على ان يكون بحد اقصى 7500 ريال سعودي.

يتم صرف التعويض بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الـ3 الأولىبحد أقصى 9000 ريال سعودي، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك على ان يكون بحد اقصى 7500 ريال سعودي. مدة صرف الإعانة: يُصرف التعويض لمدة 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق.

مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق التعويض من نظام ساند

يستحق المستفيد التعويض في المرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الـ36 شهرًا السابقة للمطالبة الأولى .

يستحق المستفيد التعويض في المرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الـ36 شهرًا السابقة للمطالبة الثانية.

يستحق المستفيد التعويض في المرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الـ36 شهرًا السابقة للمطالبة الثالثة.

يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الـ48 شهرًا السابقة للمطالبة الأخيرة.

وفي ختام المقال حول نظام ساند وشروطه وأحكامه، يمكن الدخول إلى الرابط التالي: التأمین ضد التعطل عن العمل – ساند للراغبين في الاطلاع على المزيد من المعلومات حول النظام.