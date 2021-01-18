شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر "الخليج 365": «مدينة الملك عبدالله الطبية» تحتضن مركز لقاحات كورونا في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادر مؤكدة أن المديرية العامة للشؤون الصحية في مكة المكرمة تستعد لافتتاح مركز تقديم لقاحات كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن تجهيز المقر قد اكتمل بنسبة كبيرة، حيث تم تخصيص وتجهيز أجنحة عديدة تضم محطات للتطعيم وكذلك أجنحة للحالات الطارئة، كما تم تجهيز وتشغيل البرادات الخاصة بحفظ وتخزين اللقاح.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم افتتاح المقر بعد أيام قليلة، إذ من المتوقع أن يتم تدشينه خلال الأسبوع الحالي.