شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يبحث مع وزير العدل رفع التنسيق بين الإمارة والمحاكم وتسريع تنفيذ الأحكام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الاثنين)، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، يرافقه عددٌ من مسؤولي الوزارة.

وناقش أمير مكة تفعيل دور التقنية ورفع مستوى التنسيق بين إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة العدل ومحاكم المنطقة، وتسريع تنفيذ الأحكام.

وخلال الاستقبال، استمع أمير منطقة مكة إلى شرحٍ عن أعمال وزارة العدل في المنطقة، خصوصاً في ما يتعلق بالتوسع في إنشاء مقار للمحاكم، وزيادة أعداد القضاة وكتاب العدل بما يضمن تسريع العمل والبت في القضايا والتسهيل على المراجعين.