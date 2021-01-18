شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح «كورونا».. السفير الأمريكي: الكفاءة السعودية في غاية الروعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تلقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، اليوم (الاثنين)، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

— الخليج 365 (@OKAZ_online)

وبعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح، علق السفير أبي زيد خلال زيارته لمركز لقاحات كورونا بقوله: «أود أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال».

وأضاف السفير الأمريكي: «إن التنظيم والكفاءة السعودية اللذينن شهدتهما اليوم كانا في غاية الروعة».