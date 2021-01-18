شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى: اختبارات الفصل الدراسي الثاني حضورياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدرت جامعة أم القرى بيانا أوضحت فيه آلية سير الدراسة والاختبارات في الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

وأكدت الجامعة استمرار الدراسة عن بعد لجميع المقررات النظرية، تماشيا مع قرار وزارة التعليم القاضي بذلك، أما في ما يخص الجزء العملي والتدريبي من المقررات الجامعية، فسيكون حضوريا مع تكليف مجالس الكليات باعتماد ما يمكن تدريسه حضوريا بناء على توصية من مجلس القسم.

أما في شأن الاختبارات النصفية والنهائية، أكدت الجامعة أنها ستكون بشكل حضوري لجميع المقررات، ما عدا المتطلبات العامة في الجامعة، ومواد طلبة الانتساب لمرحلة البكالوريوس فستكون عند بعد.

كما أوضحت الجامعة أن اختبارات مواد الدراسات العليا لجميع الطلاب ستكون حضوريا بما في ذلك الاختبار الشامل، ويستثنى من ذلك مناقشات الرسائل العلمية فستكون عن بعد.