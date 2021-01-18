مرور الطائف يضبط قائد مركبة وثّق مخالفته بمواقع التواصل

تمكّن مرور الطائف من ضبط قائد مركبة نشر مقاطع توثق ارتكابه مخالفة مرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر المرور السعودي –عبر تويتر- أن مرور محافظة الطائف ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، مُعَرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار المرور، إلى أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. «مرور الطائف» يضبط قائد مركبة نشر مخالفته على مواقع التواصل الاجتماعي