الأحوال المدنية: التصوير بالثوب الملون في بطاقة الهوية «غير ممنوع»

أوضح وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن التصوير بالثوب الملون من أجل بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنه لا يشترط التصوير بالثوب الأبيض.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «لا مانع من ذلك، نسعد بخدمتك».

وقال مواطن في استفساره: هل مسموح التصوير بالثوب الملون لتجديد بطاقة الهوية الوطنية أم لابد من ثوب أبيض؟

في السياق ذاته، أوضحت الأحوال المدنية أنه يتم التصوير من جديد في المكتب عند تجديد البطاقة.

وأشارت إلى أنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان البطاقة، يتم إلغاؤها ولا يتعامل بها، مطالبة في هذه الحالة الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.

اقرأ أيضًا:

الأحوال المدنية: 3 حالات لتغيير صورة بطاقة الهوية

«الأحوال المدنية»: توقيع غرامة على المتأخرين عن ضم الزوجة لسجل الأسرة