شرطة الرياض تقبض على 3 أشخاص سرقوا أغطية الصرف الصحي

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مواطنين ومخالف لنظام الإقامة، تورطوا في سرقة أغطية تمديدات الصرف الصحي.

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأضاف أن الجناة تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي؛ تمثلت بسرقة الأغطية الحديدية الخاصة بتمديدات الصرف الصحي من مواقع متفرقة بالطرق العامة والفرعية وبيعها عبر منافذ السكراب، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

