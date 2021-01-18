فلكية جدة: رصد القمر الأحدب المتزايد مساء الإثنين المقبل

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيتم رصد أطوار مختلفة للقمر الأيام المقبلة، ومنها طور «الأحدب المتزايد» عندما يحل الظلام ويضيء في وقت مبكر من المساء ويبدو قرصه أكثر من نصفه مضاء بنور الشمس.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة- عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن القمر سيشاهد «أحدب متزايدًا» خلال شهر جمادى الآخرة الجاري ما بين مرحلة التربيع الأول والقمر المكتمل، وتحديدًا مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 25 يناير 2021.

وأضاف أنه بشكل عام عندما يدور القمر حول الأرض، فإنه يغير أطواره بطريقة منظمة، وذلك يجعل رؤية كافة تضاريسه بوضوح من خلال التليسكوب، وأفضل منطقة لمراقبته هي الخط الفاصل بين النصف المضاء والنصف المظلم؛ حيث يسهل هنا رؤية التفاصيل؛ لأن الظلال طويلة جدًا وواضحة.

اقرأ أيضًا:

«فلكية جدة»: هلال جمادى الآخرة يرى بسهولة في سماء السعودية مساء الخميس