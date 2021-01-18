ضبط عصابة سرقة أغطية تمديدات الصرف الحديدية بالرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على عصابة مكونة من مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم.

وصرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي ، تمثلت بسرقة الأغطية الحديدية الخاصة بتمديدات الصرف الصحي من مواقع متفرقة بالطرق العامة والفرعية وبيعها عبر منافذ السكراب.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

