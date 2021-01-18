صحيفة روسية تكشف التهم الموجهة للمعارض أليكسي نافالني 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

عاد المعارض ومنتقد الكرملين، أليكسي نافالني، 44 عامًا، إلى روسيا أمس الأحد من ألمانيا بعد أن أمضى شهورًا يتعافى من محاولة اغتياله عن طريق تسميمه، زاعمًا أن ذلك جاء بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، وفور وصوله تم اعتقاله من المطار، فما هي التهم الموجهة إليه؟

وكشفت صحيفة The Moscow Times الروسية تطورات اعتقال أليكسي نافالني والتهم الموجهة إليه، قائلة إن مطار فنوكوفو فرض قيودًا على تغطية الصحفيين داخل المبنى، وحذرت السلطات مؤيدي نافالني من التجمع، وذلك في الوقت الذي اجتمع فيه صحفيون في برلين عند مدخل مطار براندنبورغ لتصوير سفر نافالني إلى موسكو.

وأفاد عدد من النشطاء والصحفيين في منطقة سانت بطرسبرغ ممن كانوا يخططون للذهاب إلى مطار فنوكوفو أنهم احتُجزوا قبل مغادرتهم إلى موسكو ولم يتمكنوا من السفر إلى العاصمة، مضيفين أن أمن المطار لم يسمح للأشخاص الذين ليس لديهم تذاكر طيران بدخول المطار.

وقارن الحساب الرسمي لمطار فنوكوفو الروسي على تويتر عودة نافالني من برلين بالغزو الألماني النازي للاتحاد السوفيتي، قائلاً إن المطار التقى بطائرات من ألمانيا عام 1941 وسيستقبلها عام 2021.

وقد تم نقل نافالني مباشرة من قِبل خدمات الأمن الألمانية ولم يدخل مبنى المطار، وكان قد استقل الطائرة من برلين متوجهاً إلى موسكو مع زوجته يوليا نافالنايا، وتم السماح لها بالعبور.

ما هي التهم الموجهة لـ أليكسي نافالني؟

وأكدت سلطات السجون الروسية أن نافالني قد احتُجز بسبب 3 تهم:

1- انتهاكه شروط فترة المراقبة

2- سبق وأن حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال

3- تهمة تحويل مسار الطائرة وتعريض صناعة الطيران للخطر، وذلك بعد ظهور أعراض التسمم عليه في رحلته، وسيبقى رهن الاعتقال حتى جلسة المحكمة.

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن نافالني سجين رأي، مضيفة أنه تم اعتقال 53 شخصًا حتى الآن من الداعمين لنافالني فى مطار فنوكوفو، وأيضًا تم القبض على أربعة من مساعدي نافالني المقربين، بمن فيهم شقيقه أوليغ، في مطار فنوكوفو بينما كانوا ينتظرون وصول نافالني.

وبحسب تقارير شهود عيان ، فقد تم اعتقال أوليغ نافالني وليوبوف سوبول ورسلان شافيدينوف وكونستانتين كوتوف أثناء جلوسهم في مقهى بالمطار.

وقالت الصحف الروسية إنه تم القبض على المعارض الروسي في مراقبة الجوازات، ولم يُسمح لمحاميه بالانضمام إليه.



