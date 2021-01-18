تطبيق توكلنا: 4 خطوات لإضافة التابعين والعمالة المنزلية

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، طريقة تعديل أو إضافة الأبناء والمكفولين والعمالة المنزلية، إلى حساب رب الأسرة، وذلك عبر أربع خطوات بسيطة.

وذكر التطبيق، عبر حسابه على تويتر؛ ردًا على عدة استفسارات بهذا الخصوص، أن طريقة إضافة الأبناء في (توكلنا) تتم عبر الخطوات التالية:

ـ الدخول من حساب ولي الأمر.

ـ انقر على أيقونة ( الخدمات )

ـ انقر على أيقونة (أفراد الأسرة والمكفولين).

ـ إضافة الأبناء.

وأشار التطبيق، إلى أن (توكلنا) يسمح للمواطن والمقيم اضافة التابعين والمكفولين من خلال اختيار (الخدمات*) ثم (أفراد الأسرة والمكفولين) بتعديل أو إضافة التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة.

من جهة أخرى، أوضح التطبيق أن القادمين من خارج المملكة يلزمهم خلال 8 ساعات من الوصول التسجيل والدخول في (توكلنا) وتحديد مكان السكن، وحسب تصنيف وزارة الصحة للدولة القادم منها يتم تطبيق حجر منزلي في السكن المسجل في (توكلنا) والفترة المحددة مع عمل الفحوصات اللازمة لذلك.

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