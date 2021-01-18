«الحيزان» عن طقس الإثنين: بداية تدفق الرياح الشمالية على بعض مناطق المملكة

توقَّع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، اليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل عام، وبداية تدفق الرياح الشمالية على شمال المملكة.

وأشار الحيزان- عبر تويتر- إلى أن هناك رياحًا نشطة شمال المملكة وعلى الغربية، ومعتدلة إلى متوسطة على بقية القطاعات، قائلًا «ولا فرص للأمطار».

وأوضح أن المنخفض القطبي سيتعمَّق على حوض المتوسط وبداية تساقط الثلوج في لبنان وسوريا.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الإثنين، نشاطًا للرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئيًا على المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى للمملكة.

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