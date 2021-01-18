«الأرصاد» تُحدد خريطة المناطق المتأثرة بنشاط الرياح السطحية من الثلاثاء إلى الجمعة

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء حتى الجمعة المقبلين، مُشيرًا إلى أن عدة مناطق ستشهد نشاطًا للرياح السطحية ينتج عنه أتربة مثارة وارتفاع في الأمواج.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار المركز الوطني للأرصاد إلى أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ستنشط الرياح السطحية التي تُثير الأتربة خلال النهار على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، نجران»، والأجزاء الساحلية، موضحًا أنه سيكون هناك انعدام للرؤية يومي الأربعاء والجمعة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يتسبب نشاط الرياح السطحية في ارتفاع الأمواج «قد تصل إلى أكثر من مترين ونصف» خلال الفترة من الثلاثاء إلى الخميس على المدن الساحلية لمناطق «تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة» بينما يتوقع أن يؤثر على المدن الساحلية للمنطقة الشرقية يومي الخميس والجمعة.