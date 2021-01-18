السعودية اليوم / إصابة شخصين بانفجار جنوب غربي باكستان



إسلام آباد 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

أصيب شخصان بجروح جراء انفجار وقع في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطةُ الباكستانية اليوم أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على قارعة أحد الطرق في كويتا، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور حافلة ركاب بالقرب منها ما أدى إلى تضرر الحافلة، وإصابة اثنين من الركاب بجروح.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

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10:39ت م

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