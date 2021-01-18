السعودية اليوم / افتتاح مشروع توطين مهنة النحالين بالباحة



الباحة 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

افتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أمس, مشروع توطين مهنة النحالين , وذلك بمقر جمعية النحالين بمحافظة بلجرشي.

وأوضح المهندس الزهراني أن الوزارة وضعت خطة تأهيلية لتعزيز وبناء قدرات المتقدمين من الشباب من كلا الجنسين في مجالات تربية النحل وتصنيع وتسويق منتجاته في المملكة، وذلك عن طريق تحسين أدائهم بالتحاقهم ببرامج علمية وتوعوية، مما يؤهلهم لسوق العمل في هذا المجال والإسهام في التنمية الريفية في المناطق المختلفة بالمملكة لتحقيق الريادة في مجال تربية النحل في المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وبين أن المشروع يهدف إلى إجراء دراسات تطبيقية لإعداد برامج متكاملة لتأهيل الشباب للعمل بهذه الصناعة ويستمر هذا البرنامج لكل دورة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي بتقديم 30 خلية نحل من السلالة المحلية أو ما يعادلها في المشاريع الأخرى في مجال تربية النحل وتقديم الدعم الفني للخرجين من البرنامج التدريبي لمدة 6 شهور بعد نهاية التدريب وسيقوم بهذا التدريب مجموعة من المتخصصين المحليين والدوليين في هذا المجال بالتعاون مع الجامعات.

وأشار إلى أن مشروع توطين مهنة النحالين يتكون من ثلاثة برامجَ الأول أساسيات تربية النحل, والبرامج التخصصية في تربية النحل, وبرامج التنمية البشرية وريادة الأعمال والتسويق, حيث يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الوزارة إضافة إلى المشاركة في 4 معارض محلية ودولية لأعمال المتدربين بمشاركة 100 متدرب على الأقل من المتميزين.

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10:35ت م

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