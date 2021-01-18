المهندسين تفتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي في مجال المساحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين فتح باب التسجيل الإلكتروني عبر موقعها، في “البرنامج التدريبي في مجال المساحة”؛ لتأهيل خريجي الهندسة المدنية.

بداية البرنامج

وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين أن تاريخ بداية البرنامج سيكون في 31 يناير الجاري، ولمدة 5 أسابيع، ويشمل 80 ساعة تدريبية في نحو 20 يوماً، في مناطق الرياض والدمام وجدة.

وأشارت إلى أن البرنامج يتميز بمنح المتدرب شهادة حضور، وكذلك شهادة اجتياز برنامج.

شروط البرنامج

ولفتت إلى أن شروط البرنامج تتطلب ما يلي:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

• لديه عضوية سارية

• حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية

• التفرغ التام أثناء البرنامج.



