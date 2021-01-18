إعصار كيمي يقترب من شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

يقترب إعصار كيمي المداري من السواحل الشمالية بولاية كوينزلاند الأسترالية.

وأوضح مرصد الأحوال الجوية الأسترالي أن الإعصار يصنف من الفئة الثانية، بسرعة رياح تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة ، قبل أن يتجه إلى الجنوب الغربي ويصل إلى اليابسة في وقت متأخر اليوم أو غد.

وكان من المقرر أن يتباطأ إعصار كيمي ويتوقف بين جزيرة هينشينبروك وتاونسفيل ومن المحتمل أن يضعف قبل عبور الساحل يوم الثلاثاء.

ومع ذلك يحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه لا يزال بإمكانه الوصول إلى اليابسة كعاصفة من الفئة الثانية ، حيث يتسبب في رياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومترًا في الساعة الليلة أو يوم الثلاثاء.

وقال المكتب في تحذير: “لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الحركة المستقبلية للنظام ، ولا يزال عبورًا ساحليًا من الفئة الثانية بين جزيرة هينشينبروك وتاونسفيل الليلة أو الثلاثاء ممكنًا”.

وحثت رئيسة الوزراء أناستاسيا بالاشتشوك الناس على الاستماع بعناية لتقارير وسائل الإعلام والتحديثات حول مكان تحرك الإعصار.

وقالت للصحفيين: “يجب على الجميع في الشمال الاستماع إلى التقارير الإعلامية عن كثب للغاية لأن المكتب سيقدم هذه التقارير كل ثلاث ساعات ، وسنقدم تحديثًا آخر من حكومة الولاية بعد ظهر اليوم”

