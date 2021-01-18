بالفيديو.. فتاة سعودية تبدع في التصوير الفوتوغرافي رغم ضعف بصرها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

العناوين الفرعية

أظهرت فتاة سعودية مدى براعتها وتمكنها وإبداعها في التصوير الفوتوغرافي رغم أن نسبة الإبصار لديها ضعيفة جداً.

وقالت المصورة أمجاد المطيري في لقائها ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنها بدأت التصوير منذ 5 سنوات وتحديداً في عمر الـ12 عاماً، قبل أن تحصل على دورات لاحتراف المهنة.

دخولها مجال التصوير

وتابعت الفتاة السعودية أمجاد المطصيري أنها تنافس حالياً المصورين الآخرين بفضل الله تعالى.

وحول سبب دخولها مجال التصوير، أضافت أن كلمة سلبية وجهت لها جعلتها تحترف هذا المجال وهي كلمة “كيف أنت كفيفة ومصورة؟”.

البصيرة والإدراك والإحساس

وأضافت الفتاة السعودية أمجاد المطيري بأن الله عوضها عن نعمة البصر بالبصيرة والإدراك والإحساس.

ولفتت إلى أن درجة الإبصار لديها أقل من 1، لكنها تلتقط الصور وتجري لها بعد ذلك التعديل اللازم عبر البرامج الحديثة.

