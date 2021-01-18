الحصيني يتوقع تدني الحرارة وتسرب هواء بارد شمال السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن تشهد الحدود الشمالية والجوف نشاطاً في الرياح، بالتزامن مع بداية تسرب هواء بارد على الأطراف الشمالية من المملكة.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إن التوقعات الحالية تشير لارتفاع في الحرارة من 3 إلى 5 درجات على المناطق الوسطى.

ولفت عبدالعزيز الحصيني إلى أن الأمطار الغزيرة التي ستشهدها دول فلسطين وسوريا ولبنان ومصر والأردن اليوم (الاثنين)، ستمتد إلى نواحي الأطراف الشمالية خاصةً القريات.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

فيما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

