تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بدر وينبع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الخامسة فجراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

فيما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



