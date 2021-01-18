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يغفل الكثير من العمال حقوقهم بسبب عدم إلمامهم بالقوانين التي تحفظها لهم لدى أصحاب العمل، ولذلك فإن المادة 116 من نظام العمل تنص على:” لا يجوز إجبار العامل على إجازة دون أجر إلا بموافقته “.
واستندت المادة 117:” لا يجوز فصل الموظف أثناء الإجازة المرضية إلا إذا انتهت المدة المسموح بها وهي 120 يوما، كما يمكن للموظف وصل الإجازة المرضية بالإجازة السنوية “.
وحول الفرق بين الإجازة المرضية وإجازة إصابة العمل، فالإجازة المرضية مدتها ١٢٠ يوما وخاضعة لنظام العمل، بينما إجازة إصابة العمل تصل مدتها إلى سنة وخاضعة إلى نظام التأمينات الاجتماعية.
وعن الأثر القانوني على صاحب العمل: سابقاً كانت الغرامة ٥٠٠٠ ريال على كل موظف لم يستلم عقده، بينما حالياً الغرامة ١٠٠٠ ريال على كل موظف لم يتم توثيق عقده.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر قرارات غير مسبوقة تنصف الموظفين: إجازة للجميع تتراوح بين 120 يوما وسنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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