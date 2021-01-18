مخبأة داخل حقائب سفر .. الجمارك تحبط تهريب مادة الشبو بمطار الرياض (فيديو)

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أحبطت جمارك مطار الملك خالد الدولي في الرياض محاولتي تهريب أكثر من 15 جرامًا من مادة الشبو المخدرة. وأوضحت الجمارك السعودية أن المحظورات تم العثور عليها مخبأة داخل حقائب سفر. ونشرت الجمارك فيديو يظهر الشبو داخل أكياس بلاستيكية موضوعة أسفل الشنطة. Source akhbaar24.argaam





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