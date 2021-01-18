شفاعة أمير عسير تنقذ مقيمًا محكومًا بالقصاص (صور)

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شهد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بمكتبه بمقر الإمارة بحضور عدد من أبناء الجالية اليمنية، أمس (الأحد)، العفو عن مقيم يمني من القصاص بعد تنازل ذوي المقتول.
ويأتي تنازل ذوي المقتول عن المقيم استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير، فيما ثمّن الأمير هذا الموقف الإنساني وأنه محل اعتزاز وفخر.
ورفع أبناء الجالية اليمنية شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وأمير منطقة عسير، على ما يولونه من اهتمام دائم وحرص مستمر على كافة الأصعدة.
Source akhbaar24.argaam
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