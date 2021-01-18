مواطن يتهم مستشفى خاصاً بالتسبب في وفاة نجله.. و”صحة جدة” تُحقق

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فتحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، التحقيق في شكوى لأحد المواطنين يتهم فيها مستشفى خاصاً بالتسبب في وفاة نجله البالغ من العمر 6 شهور.

وأوضح المواطن، أن المستشفى أصر على إجراء عملية لنجله خالد رغم معاناته من تجلط بقدمه؛ إثر عملية قسطرة في القلب أجراها قبل عملية ثانية بيوم واحد.

ونوه وفقاً لـ”سبق”، بأن نجله أصيب بعد 4 ساعات فقط من إجراء العملية الأولى بتجلط في قدمه اليسرى، قبل أن يقرر المستشفى إجراء عملية ثانية له توفي بعدها، مشيراً إلى أن المستشفى لم يخبره بخطورة العملية.

وبينت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة، أن إحدى اللجان العلمية تدرس الشكوى لإعداد تقرير طبي حولها، تمهيداً لتقديم أوراق القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة.

Source akhbaar24.argaam

