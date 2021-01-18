︎ :
.
رد برنامج حساب المواطن على استفسار بشأن وجوب إضافة عقد إيجار جديد بعد انتهاء العقد القديم، وذلك حتى لا تتأثر أهلية المستفيد من الدعم.
وبيّن البرنامج أن بيانات المستفيد يتم مراجعتها بشكل دوري وعند انتهاء العقد يجب التوجه إلى البوابة الإلكترونية “إدارة المرفقات”.
وأضاف أنه يجب إرفاق عقد إيجار إلكتروني من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب ويكون ساري الصلاحية، وذلك في حال تم إرفاق عقد الإيجار كمستند لإثبات الاستقلالية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “حساب المواطن” يرد على مستفيد انتهى عقد إيجاره ويريد إضافة آخر جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.