“حساب المواطن” يرد على مستفيد انتهى عقد إيجاره ويريد إضافة آخر جديد

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رد برنامج حساب المواطن على استفسار بشأن وجوب إضافة عقد إيجار جديد بعد انتهاء العقد القديم، وذلك حتى لا تتأثر أهلية المستفيد من الدعم.

وبيّن البرنامج أن بيانات المستفيد يتم مراجعتها بشكل دوري وعند انتهاء العقد يجب التوجه إلى البوابة الإلكترونية “إدارة المرفقات”.

وأضاف أنه يجب إرفاق عقد إيجار إلكتروني من شبكة إيجار باسم المتقدم بالطلب ويكون ساري الصلاحية، وذلك في حال تم إرفاق عقد الإيجار كمستند لإثبات الاستقلالية.

Source akhbaar24.argaam

