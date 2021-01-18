“الأرصاد”: موجة شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة من الثلاثاء إلى السبت

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة من الثلاثاء إلى السبت القادم على معظم مناطق المملكة. وأوضح المركز في تقرير أمس (الأحد) أن درجة الحرارة في المناطق الشمالية تلامس (-4) درجات مئوية مع فرصة لتساقط الثلوج. وطالب بالتقيد بإرشادات الجهات المعنية ومتابعة تقارير الطقس. Source akhbaar24.argaam





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