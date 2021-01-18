الخطوط القطرية تفاوض “النصر” لرعاية الفريق

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل أنباء تفيد بأن الخطوط الجوية القطرية تتفاوض مع إدارة “النصر” لرعاية الفريق ابتداء من الموسم المقبل. وقال حساب “شبكة النصر” عبر “تويتر” إن الخطوط القطرية تفاوض إدارة النصر لرعاية الفريق إبتداءً من الموسم المقبل. Source almnatiq





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