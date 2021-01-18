خلال أسبوع.. ضبط 708 مخالفين للتوطين والإجراءات الاحترازية بمنشآت مكة التجارية

نجحت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، في ضبط 708 مخالفات خلال جولاتها التفتيشية البالغ عددها 4339 جولة الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بالمنطقة.

وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة، بواقع 2034 جولةً ضبطت خلالها 428 مخالفة، والطائف 678 جولة ضبطت خلالها 169 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1237 جولة ضبطت خلالها 88 مخالفة، والقنفذة 390 جولة ضبطت خلالها 23 مخالفة.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال.