أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تكشف أهلية الحصول على لقاح كورونا.. ورفض تعيين طبيب سعودي عمل بألمانيا استشاريًا بالمملكة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة ، محمد العبد العالي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية للقاح كورونا حتى الآن، مؤكدًا أن جميع المؤشرات في المملكة تدل على السيطرة والتحكم ووعي المجتمع في الالتزام في الاجراءات الاحترازية، وإلى التفاصيل:

بالصور.. وزير العدل يطلق نظام «تنفيذ» في جميع محاكم التنفيذ

أعلنت وزارة العدل، إطلاق النظام الإلكتروني «تنفيذ»، اليوم الأحد، في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة، وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، قالت الوزارة: يطلق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم النظام الإلكتروني «تنفيذ» في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة؛ بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.

استئناف الحركة التجارية بين السعودية وقطر

أعلن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، اليوم الأحد، استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر، وقال ميناء الملك عبدالعزيز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر بوصول 27 حاوية من ميناء حمد إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

«الصحة» تكشف أهلية الحصول على لقاح كورونا في المملكة

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أهلية الحصول على لقاح كورونا في المملكة، مؤكدًا أنها ستكون أولاً للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات مع اللقاح هو سلاح العودة للحياة الطبيعية، كما أعرب عن ثقته في وعي المجتمع في مواجهة شائعات بعض مشاهير التواصل الاجتماعي حول اللقاح المضاد لكورونا.

«الصحة» تعلن خريطة التعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض، قائمة حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 39 حالة تعافي؛ تلتها جدة بـ15 حالة، ثم مكة المكرمة 9 حالات، فالدمام 5 حالات. حسبما ذكرت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، وجاءت كل من طريف والظهران، والمبرز) في المرتبة التالية بـ4حالات تعافي، ثم (ينبع وضرما) بتسجيل كل منهما 3 حالات تعافي، تلتها المدينة المنورة والخبر والهفوف والدلم والقطيف وحوطة بني تميم، وخيبر وبلجرشي ووادي الدواسر) بتسجيل كل منها حالتي تعافٍ.

«التعليم» توضح لأولياء الأمور آلية استعراض الرسوم الدراسية للمدارس

بيّنت وزارة التعليم، طريقة وآلية وخطوات إمكانية قيام أولياء الأمور باستعراض الرسوم الدراسية للمدارس، مشيرة إلى أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل منذ يوم تقديمه، موضحة أن هذه خدمة استعراض الرسوم الدراسية للمدارس تتيح لولي الأمر إمكانية الاستعلام عن المبلغ المالي الذي تحصله المدرسة مقابل تقديم خدمة تعليمية للطالب.

طبيب سعودي عمل بألمانيا استشاريًا ترفض هيئة التخصصات تعيينه على نفس الدرجة

كشفت سلسلة من التغريدات لطبيب سعودي قضى 11 عامًا في ممارسة مهنة الطب بألمانيا، حتى وصل إلى منصب استشاري، أزمة يعاني منها مئات الأطباء السعوديين، وأوضح الطبيب السعودي وليد خالد طيب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه يواجه مشكلة بعد وصوله الأراضي السعودية، عائدًا من رحلة الدراسة والعمل في ألمانيا، مشيرًا إلى أن معايير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تجعله غير قادر على العمل في المملكة كاستشاري رغم شغله المنصب سنوات عديدة في الأراضي الألمانية.

مصمم الشعار العربي على جواز السفر السعودي يكشف كواليس تدشينه

كشف الخطاط السعودي، فهد المجحدي، عن أن تصميم الشعار ختم الخط العربي على جواز السفر السعودي، لوزارة الثقافة جاء في انطلاقة عام الخط العربي، وتم الاتفاق من وزارة الثقافة والمديرية العامة للجوازات في عمل مبادرة لهذا العام تخدم هذا الفن، مؤكدًا أنه عمدت على أن يكون الشعار بدون نقاط أو تشكيل، وذلك لما كان عليه الخط في بداياته.

4 نصائح لتوفير استهلاك الأجهزة المنزلية للكهرباء

أبرزت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، اليوم الأحد، عددًا من النصائح؛ لتوفير استهلاك الأجهزة المنزلية للطاقة الكهربائية، وعبر إنفوجراف أوضحت (لتبقى) أنه لتوفير استهلاك الطاقة يجب استخدام تطبيق (تأكد) قبل شراء جهاز جديد ـ اختيار الجهاز على المستوى الأخضر ـ صيانة الجهاز وفحصه دوريًّا ـ اختيار الحجم المناسب لاحتياجاتك.

«الموارد البشرية» توضح آلية تنفيذ «التسوية الودية» في الخلافات العمالية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة تنفيذ خدمة التسوية الودية في الخلافات العمالية، من خلال تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية «بوابة الأفراد إذا كان المدعي فردًا - بوابة المنشآت إذا كان المدعي منشأة» واختيار خدمة التسوية الودية "رفع دعوى" ثم القيام بتعبئة الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى واختيار موضوع الدعوى وإرفاق المستندات المطلوبة والإقرار بعدم كيدية الدعوى.

«التعليم» تعلن اكتمال استعدادات الجامعات للفصل الثاني وتكشف شكل الدراسة

أكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد بن أحمد السديري، أن الجامعات السعودية قد أكملت جاهزيتها لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية كافة التي تضمن سلامة منسوبي التعليم من طلاب وطالبات وأعضاء هيئة تدريس وإداريين من تداعيات فيروس كورونا، وحرصًا على استمرارية نجاح التعليم عن بُعد وفق الآلية التي تم اتباعها في الفصل الدراسي الأول، وما تحقق من نجاحات كبيرة.

5 توضيحات مهمة من «أبشر» بينها إصدار سجل الأسرة وفقدان الهوية

نشر الحساب الرسمي لمنصة «أبشر»، مجموعة من أبرز الأسئلة وإجاباتها حول الخدمات المتاحة عبر المنصة، وكان من بينها الاستفسار عن كيفية إصدار سجل الأسرة بعد توثيق عقد الزواج، وكيفية إلغاء بلاغ فقدان الهوية الوطنية.

«الأرصاد» عن طقس الإثنين: درجات حرارة منخفضة ورؤية محدودة على مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتًا إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية لمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وقال مركز الأرصاد، في بيان عبر موقعه الرسمي، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئيًا على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط المملكة.

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