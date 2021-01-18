بالفيديو.. أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد ١٩) بحضور وزير الصحة.

ورفع أمير الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله- على مايحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام كريم في أمنه الصحي.

كما قدم شكره لوزير الصحة وأبطال الصحة كافة الذين نفاخر بهم دوماً، وما قدموه من احترافية تبلغ أعلى المستويات والمنافسة عالمياً في تقديم الخدمة الطبية.

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