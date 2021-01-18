السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 7141 إصابة بكورونا



برلين 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7141 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا بأنه سجّل 214 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى إلى 46633 حالة.

// انتهى //

09:15ت م

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برلين 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و40659.وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا بأنه سجّل 214 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى إلى 46633 حالة.// انتهى //09:15ت م0014

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