سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 18 يناير 2021، في البنوك العالملة في مصر، وسط توافر المعروض النقدي.

ووفقا لمسح أجرته ”الخليج 365”، جاء مصرف أبوظبي الإسلامي كافضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.63 جنيه، بينما جاء البنك المركزي المصري كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.7275 جنيه.

وسجل متوسط سعر الدولار على موقع البنك المركزي المصري اليوم الإثنين نحو 15.6275 جنيه للشراء، و15.7275 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل سعر الدولار نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

وتخطط مصر لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب، وفق أحدث التقنيات، لتطوير هذه الصناعة الحرفية الدقيقة لتعكس تاريخ البلاد الحضاري العريق فيها.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الحكومة لتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة على نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم.

أسعار اليورو والإسترليني

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 18.8749 جنيه للشراء، و19.0020 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري نحو 21.2315 جنيه للشراء، و21.3752 جنيه لبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 4.1656 جنيه للشراء، و4.1924 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.2546 جنيه للشراء، و4.2822 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي فسجل نحو 51.5419 جنيه للشراء، و51.8888 جنيه للبيع.