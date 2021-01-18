بالفيديو.. استشاري: متوسط ساعات نوم السعوديين «الأقل» عالميًا

قال الدكتور سعد الشريف، أستاذ مشارك واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، إن متوسط معدل ساعات نوم شعب المملكة من أقل الشعوب في العالم، بحسب إحصائية رسمية من أحد تطبيقات النوم على الهواتف الذكية مؤكدًا أن ذلك يتوافق مع الدراسات العلمية.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج اليوم على فضائية الإخبارية أن الاضطرابات والسلوكيات تؤثر على جودة النوم.

وكشف الدكتور الشريف أن دراسة سعودية حديثة خلصت إلى أن متوسط نوم السعوديين حوالي 6 ساعات ونصف الساعة وهو أقل من متوسط كثير من الدول وأقل أيضا من عدد الساعات الموصى بها.

وعن أسباب قلة عدد ساعات نوم شعب المملكة قالا إنه بشكل عام الحرمان من النوم له أسباب كثيرة منها السلوكية والتي أهمها السهر، مشيرًا إلى أنها ثقافة طارئة بالمملكة وكذلك زيادة النشاط الاجتماعي أثناء الليل كالمناسبات والزيارات وغيرها وبعض السلوكيات مثل تناول المنبهات في وقت متأخر من اليوم وقهوة بعد المغرب.

فيديو | د. سعد الشريف: متوسط معدل ساعات نوم شعب #المملكة من أقل الشعوب في العالم . والاضطرابات والسلوكيات تؤثر على جودة النوم#برنامج_اليوم pic.twitter.com/eVUWHnLin5 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 17, 2021

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