السعودية اليوم / مصر تسجل 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 890 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 122993 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 8583 حالة وفاة.

// انتهى //

04:08ت م

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القاهرة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 56 حالة جديدة , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 156397 إصابةوأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 122993 حالة , فيما بلغ مجموع الوفيات 8583 حالة وفاة.// انتهى //04:08ت م0172

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