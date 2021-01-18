عاجل :أهلية الحصول على لقاح كورونا في المملكة _ الصحة توضح

بدأت المملكة العربية السعودية في تطعيم عدد كبير من أبناء المملكة بلقاح كوفيد 19، وقد أوضحت الصحة أهلية الحصول على لقاح كورونا، كان ذلك وفق مؤتمر صحفي مع متحدث عن وزارة الصحة والذي أكد فيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية مع اللقاح وقال الإجراءات الاحترازية هي السبيل إلى عودة الحياة إلى طبيعتها.

أهلية الحصول على لقاح كورونا

كشف متحدث الصحة في المؤتمر الصحفي عن أهلية التطعيم قائلاً إن اللقاح سيكون أولاً للمواطنين من أبناء الملكة ممن يحملون هوية وطنية سارية، ثم المقيمين ممن يمتلكون رقم إقامة ساري على أن يكون التسجيل لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي.

أضاف المتحدث أن هناك فرق بين التطعيم وبين الوصول إلى المناعة، وأضاف أن ثقته في وعي المجتمع السعودي كبيرة بعد إطلاق البعض بعض الشائعات حول اللقاح المضاد، وأكد على ضرورة الالتزام على التباعد الاجتماعي حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف إن التطعيم يتم بحسب الأولوية المجتمعية، وأضاف أن الدراسات حول تطعيم النساء الحوامل لازالت تحت الدراسة حتى الآن، كما أن الدراسات لم تنتهي حول تطعيم من هم دون 18 عاماً من حيث الأعراض الجانبية وفعالية مفعول التطعيم على الفئتين السابقتين.