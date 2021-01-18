شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتهم مستشفى خاص بالتسبب في وفاة طفله الرضيع بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تقدم مواطن بشكوى ضد مستشفى خاص في جدة، اتهمها فيها بالتسبب في وفاة طفله الرضيع ذو الـ 6 أشهر، إثر خضوعه لعملية بالقلب.

واتهم المواطن المستشفى بعد إصرارها على إجرائها للعملية رغم وجود تجلط بقدم الطفل إثر عملية قسطرة في القلب قبل العملية الثانية بيوم، وعدم إخباره بخطورة العملية.

وقال في شكواه إن المستشفى لم تقم بالصور اللازمة والعلاج المناسب، وقرروا إجراء العملية الثانية ولم يؤخذ بالحسبان التجلط.

وتحقق صحة جدة في شكوى المواطن، حيث أوضحت أنه تم إرسال أوراق القضية إلى إحدى اللجان العلمية لدراسة الشكوى وإعداد تقرير طبي يوضح ما إذا كان هناك خطأ طبي أو إهمال.