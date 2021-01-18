شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..عبارة " كيف عمياء ومصورة " تدفع أمجاد لاحتراف التصوير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المواطنة " أمجاد المطيري " عن قدراتها المذهلة في التصوير، رغم كونها كفيفة.

وروت المطيري17 عامًا، قصة شغفها بالتصوير، حيث بدأت التعلم في عمر الـ12 عامًا، إلى أن أصبحت تنافس المصورين الآخرين.

وأوضحت أن العبارات السلبية مثل " كيف أنتِ كفيفة ومصوِّرة؟ "، و" كيف يجتمع كف البصر مع التصوير "، كانت دافعًا لها لاحتراف التصوير.

وقالت المطيري: " ابتلانا الله بفقد نعمة البصر، لكن عوضنا بنعمة البصيرة والإدراك والإحساس".